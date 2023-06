Tekstschrijver Cynthia Weil, icoon van naoorlogse popmuziek, overleden

Weils beroemdste nummer is waarschijnlijk You've lost that lovin' feelin' van The Righteous Brothers, dat ze samen met haar man en producent Phill Spector schreef. De ballad over vervliegende liefde was oorspronkelijk een hit in 1964 en beleefde een tweede periode van populariteit dankzij de film Top Gun. Het geldt nog altijd als het meest gedraaide nummer van de afgelopen eeuw.

De Amerikaanse liedjesschrijver Cynthia Weil is op 82-jarige leeftijd overleden. Samen met haar echtgenoot Barry Mann was ze een van de succesvolste naoorlogse schrijversduo's: met haar nummers voor The Righteous Brothers, Dolly Parton, The Animals en vele anderen beïnvloedde ze het geluid van de afgelopen eeuw. Wie een golden-oldieszender opzet, heeft grote kans een van haar nummers te horen.

De samenwerking tussen Weil en Mann verliep volgens een vast patroon: grofweg verzorgde hij de muziek, zij de teksten. Weil zei ooit dat ze haar nummers het liefst een verhaaltje liet vertellen, een complete roman met de duur van slechts een minuut of drie. Bijvoorbeeld Blame it on the bossanova, waarin beschreven wordt hoe twee personen door die dans verliefd worden.

Oorspronkelijk had Weil gewerkt aan een carrière als actrice en zangeres, tot ze ontdekte dat tekstschrijven haar meer lag. Ze vond een baan bij een muzieklabel in New York, waar ze ook haar man trof. Mann had een Top-10-hit gehad met Who put the bomb (in the bomp, bomp, bomp), maar zou vooral met Weil als schrijver succes hebben. In 1961 trouwden ze.

Een van hun eerste successen was in 1963 On Broadway van The Drifters, over de lonkende belofte van de grote stad. Twee jaar later bewezen ze hoe gevarieerd ze konden werken met het veel rauwere We gotta get out of this place van The Animals. Het groeide uit tot een verzetslied onder Vietnammilitairen. Aan het eind van dat decennium hielpen ze Cass Elliot van de Mama's and the Papa's haar eigen naam vestigen met Make your own kind of music.