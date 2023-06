VVD-top hoopt op gezellige ledendag, maar felle asieldiscussie verwacht

Veel VVD'ers zijn het zat. Zoals Teun Heldens, fractievoorzitter van de partij in de gemeente Peel en Maas en Jordy Drieman, fractievoorzitter in de gemeente Cranendonck.

Van een vermindering van de instroom is vooralsnog geen sprake, integendeel. De komende jaren reizen er vele duizenden asielzoekers meer naar Nederland dan eerst gedacht. Ondertussen is het kabinet begonnen met de invoering van de spreidingswet en moeten gemeenten via een noodplan zo snel mogelijk meer asielzoekers opvangen.

Die beloofde op het congres vorig jaar een substantiële vermindering van de instroom van asielzoekers. In ruil daarvoor steunde zijn partij de spreidingswet met een gedwongen verdeling van asielzoekers over gemeenten.

De VVD en de ChristenUnie, toch wel elkaars tegenhanger te noemen op asielgebied, houden congressen met hun achterbannen. Allebei in Apeldoorn, en ze houden elkaar in de gaten.

De irritaties tussen de regeringspartijen over de impasse van het migratieprobleem lopen op. En dat zal na vandaag niet minder worden.

De leden gaan waarschijnlijk voor een motie stemmen om de spreidingswet simpeler te maken, sneller meer opvang voor asielzoekers te regelen, en daarbij desnoods dwang te gebruiken. Een nieuw politiek feit dat tussen de ChristenUnie en de VVD in staat.

Toenmalig partijleider Gert-Jan Segers zei tegen een kritische achterban dat de strengere asielafspraken in de coalitie nét te dragen waren en zorgden voor buikpijn en slapeloze nachten. Hij neemt vandaag formeel afscheid als leider.

Hoe Rutte de vragen van zijn kritische partijgenoten beantwoordt luistert nauw. Want bij de ChristenUnie zullen ze letten op de toon en het taalgebruik bij de liberalen. Ook daar staan de herinneringen aan het partijcongres van vorig jaar nog vers in het geheugen.

Politiek verslaggever Wilma Borgman:

"De achterban van de VVD is over het asielprobleem behoorlijk eensgezind. Dik 70.000 mensen per jaar die naar Nederland komen vinden zij te veel. Er zijn geen huizen, geen medische voorzieningen, geen onderwijs. Dat aantal moet dus drastisch naar beneden zeggen ze.

Rutte heeft toegezegd zich daar persoonlijk hard voor te maken maar resultaten zijn er niet. En die komen er ook niet, vrezen veel VVD'ers. VVD'ers profileren zich graag als probleemoplossers. Als het asielprobleem in dit kabinet niet op te lossen is vanwege de politieke tegenstellingen, dan moet dat kabinet misschien maar weg. Dat geluid zal zaterdag luid te horen zijn. Heel opvallend is dat ook gematigder VVD'ers dat zeggen.

Hun steun voor de spreidingswet op het vorige congres was gekoppeld aan een lagere instroom. Zij zeggen: 25.000 mensen verplicht spreiden over de gemeenten gaat nog wel, voor 70.000 is dat onhaalbaar.

Rutte zal proberen tijd te kopen. Er wordt hard gewerkt aan maatregelen. Half juni verwacht het kabinet met iets te komen. De stemming in de achterban is geladen maar nog niet zo geladen dat er echt ongelukken kunnen gebeuren. Maar als de maatregelen onvoldoende effect hebben zijn op het VVD-congres in het najaar de rapen echt gaar."