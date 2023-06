Wekdienst 3/6: VVD houdt partijcongres • Erdogan opnieuw beëdigd

Goedemorgen! In Apeldoorn komen leden van de VVD bij elkaar voor een partijcongres, en ook de aanhang van de SP en de CU komt bijeen vandaag. In Turkije wordt president Erdogan opnieuw beëdigd. Het weer: vandaag schijnt de zon flink in heel het land, daarbij loopt de temperatuur op naar 19 graden in het noordwesten, 23 graden in het midden en 24 graden in het zuiden van het land.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De VVD houdt een partijcongres in Apeldoorn, wat ze nu een Liberale Open Dag noemen. Er wordt een felle asieldiscussie verwacht. Ook de SP en de ChristenUnie houden partijcongressen in Apeldoorn. De ChristenUnie neemt afscheid van partijleider Gert-Jan Segers.

Er wordt vanmiddag actie gevoerd voor een Nationaal Heksenmonument. Overal in het land worden witte bloemen gelegd op plekken waar ooit 'heksen' zijn verbrand of waar al een lokaal monument is.

In Turkije wordt president Erdogan beëdigd. Hij begint aan zijn derde termijn van vijf jaar. NAVO-chef Stoltenberg is bij de beëdiging aanwezig.

En in Eindhoven wordt vanaf 16.00 uur de finale van de Champions League bij de vrouwen gespeeld tussen FC Barcelona en Wolfsburg. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Wat heb je gemist? Het dodental van het zware treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar zeker 230, melden de autoriteiten. Nog eens 900 mensen zijn gewond geraakt. Hulpdiensten zijn nog naar mensen aan het zoeken en het dodental kan nog verder oplopen. De gewonden werden met bussen en zo'n 200 ambulances naar ziekenhuizen gebracht. De prioriteit is om overlevenden te vinden en die naar de ziekenhuizen te brengen, zegt de eerste minister van Odisha. In de stad Soro staan honderden jonge mensen buiten bij een ziekenhuis om bloed te doneren. Ander nieuws uit de nacht: YouTube laat video's over fraude bij Amerikaanse verkiezingen voortaan staan: Dat betekent een einde aan het beleid dat in december 2020, twee maanden na de verkiezingen, werd ingesteld.

10.000 inwoners Quebec geëvacueerd vanwege bosbranden, enorm gebied verwoest: De premier van Quebec dringt erop aan om de komende dagen weg te blijven uit bossen. In de kuststad Sept-Iles is de noodtoestand uitgeroepen.

Zakenman krijgt levenslang voor rol bij moord op president Haïti in 2021: Rodolphe Jaar (51) hielp Colombiaanse huurlingen aan wapens voor de moord, oordeelde de federale rechter in Miami. Hij is de eerste verdachte die wordt veroordeeld, tien anderen wachten in de VS nog op hun proces. En dan nog even dit: Hij is al jaren uitgestorven in Nederland, maar een proef in de Biesbosch moet uitwijzen of het haalbaar is om de iconische, metersgrote steur te herintroduceren. Gisteren zijn de eerste 29 jonge vissen uitgezet:

