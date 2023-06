YouTube laat video's over fraude bij Amerikaanse verkiezingen voortaan staan

YouTube stopt met het verwijderen van video's waarin wordt gezegd dat er is gefraudeerd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Dat betekent een einde aan het beleid dat in december 2020, twee maanden na de verkiezingen, werd ingesteld.

Eigenaar Google heeft het besluit toegelicht in een blogpost. "Hoewel het verwijderen van deze video's desinformatie tegengaat, kan het onbedoeld ook tot gevolg hebben dat politieke uitingen worden beperkt terwijl het risico op geweld of andere gevaren in de echte wereld nauwelijks wordt verkleind", aldus de verklaring.

De afgelopen jaren heeft het videoplatform naar eigen zeggen tienduizenden video's verwijderd waarin over fraude werd gesproken. In dat materiaal werd bijvoorbeeld beweerd dat president Biden de verkiezingen had gewonnen dankzij softwareproblemen of telfouten. De beschuldigingen werden aangewakkerd door Donald Trump, die de verkiezingen verloor maar nog altijd volhoudt dat de winst hem is ontnomen.

Bestorming Capitool

Andere beelden die werden verwijderd waren die van Trump op 6 januari 2021, de dag van de bestorming van het Capitool. Daarin riep hij mensen op het gebouw te verlaten en verwees hij weer naar fraude. "Dit waren frauduleuze verkiezingen, maar we kunnen deze mensen niet in de kaart spelen", zei Trump in de video.

Sinds afgelopen maart mag Trump ook weer gebruikmaken van zijn YouTube-account, dat ruim 2,7 miljoen abonnees heeft.