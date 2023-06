10.000 inwoners Quebec geëvacueerd vanwege bosbranden, enorm gebied verwoest

Zo'n 10.000 inwoners van de Canadese provincie Quebec zijn vrijdag geëvacueerd vanwege de bosbranden. Canada kampt met een buitengewoon hevig natuurbrandenseizoen.

De premier van Quebec dringt erop aan om de komende dagen weg te blijven uit bossen. In de kuststad Sept-Iles is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten van Quebec hebben de federale overheid gevraagd om hulp van het leger.

"Dit is een angstige tijd voor veel mensen in het land", zei premier Trudeau vrijdag tegen verslaggevers. "We zullen op alle mogelijke manieren doorgaan met ondersteuning bieden."

Canadese militairen zijn sinds begin mei in het westen van het land om te helpen bij de bestrijding en donderdag zijn troepen naar Nova Scotia gestuurd. Die oostelijke provincie zucht onder het ergste bosbrandenseizoen ooit.

Verwoeste gebied enorm

Gisteren werd bekend dat meer dan 300 brandweerlieden uit de Verenigde Staten en Zuid-Afrika naar Canada gaan om te ondersteunen bij het bestrijden van de natuurbranden.

In totaal hebben zo'n 30.000 mensen hun huis moeten verlaten als gevolg van de bosbranden, die verspreid over heel Canada woeden. Er zijn nu 214 branden in het land, waarvan 93 nog niet onder controle zijn.

De omvang van het gebied dat is afgebrand is ruim tien keer zo groot als het gemiddelde rond deze tijd van het jaar. Ruim 27.000 vierkante kilometer is verwoest, een gebied bijna zo groot als België.

Klimaatverandering

"Door klimaatverandering kan dit soort gevolgen van extreme weersomstandigheden zich vaker voordoen en ernstiger toeslaan in ons land", zei minister Blair van Noodsituaties eerder.

Ook minister Wilkinson van Natuurlijke Grondstoffen noemt het "een simpel feit" dat Canada geconfronteerd wordt met de gevolgen van klimaatverandering.