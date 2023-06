Zakenman krijgt levenslang voor rol bij moord op president Haïti in 2021

Een Haïtiaans-Chileense zakenman is in de VS veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in 2021.

Rodolphe Jaar (51) hielp Colombiaanse huurlingen aan wapens voor de moord, oordeelde de federale rechter in Miami. Hij is de eerste verdachte die wordt veroordeeld, tien anderen wachten in de VS nog op hun proces.

Amerikaanse aanklagers zeiden eerder dat er een complot was van samenzweerders in Haïti en Florida om lucratieve contracten binnen te halen onder een nieuwe regering, zodra Moïse uit de weg was geruimd.

Thuis doodgeschoten

De zitting waarin het vonnis werd uitgesproken duurde slechts tien minuten. Jaar kreeg de maximale straf, ook al had hij schuld bekend en toegezegd om met de onderzoekers samen te werken in de hoop op een lagere straf.

Jaar was eerder al eens veroordeeld voor drugshandel. Ook is hij informant geweest voor de Amerikaanse overheid, schrijft persbureau AP.

President Moïse werd in juli 2021 in zijn huis in hoofdstad Port-au-Prince doodgeschoten. Hij was 53 jaar oud en sinds 2017 aan de macht. In Haïti zijn meer dan veertig mensen gearresteerd voor de moord, onder wie achttien oud-militairen uit Colombia. Geen van de verdachten in Haïti is tot nu toe aangeklaagd.