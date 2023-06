Wiegman over mogelijk verstoorde WK-voorbereiding: 'Willen 19 juni starten'

Die heeft ook uitwerking op het komende WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De 42 clubs, verenigd in de European Club Association, dreigen uit protest hun speelsters niet op 19, maar op 23 juni af te staan aan de nationale teams.

Ook Sarina Wiegman, bondscoach van Europees kampioen Engeland, mengt zich in de discussie over de overvolle speelkalender in 2024 in het vrouwenvoetbal, die tot een ruzie tussen de grote clubs en FIFA heeft geleid.

"Wij willen 19 juni starten met onze WK-voorbereiding. Dat is het plan en ik hoop echt dat we daar met elkaar uitkomen, want het is heel nadelig voor speelsters als we dat programma niet kunnen draaien."

Bondscoach Andries Jonker baalt van de situatie in het vrouwenvoetbal. Door onvrede bij enkele clubs over de FIFA dreigen zij hun speelsters pas later af te staan. - NOS

Jonker krijgt nu bijval van Wiegman. "We zitten inderdaad in een moeilijke situatie. De gemaakte programma's zijn met alle spelers en aanvoerders besproken. Daar staan we allemaal achter."

Bij de Engelsen betreft het een grotere groep dan bij Nederland, maar Wiegman gaat de schuldvraag uit de weg. "Ik ben niet boos op de clubs, maar wel teleurgesteld dat we in deze situatie zijn beland. Dat is niet fijn."

In gesprek gaan

"De FIFA-kalender helpt niet mee en daar moeten we met elkaar over in gesprek. We kunnen het geschil nu niet oplossen, dat is een feit. Dan is het zaak om het best mogelijke programma te maken richting het WK."

Om daar enigszins ontgoocheld aan toe te voegen: "Je kan niet zes, zeven weken van tevoren zeggen: de speelsters zijn niet beschikbaar. Terwijl alle plannen al klaarliggen en ook gecommuniceerd zijn..."