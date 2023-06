Bijna 300 doden en ruim 850 gewonden bij treinramp India

Het dodental van het zware ongeluk tussen twee passagierstreinen in het oosten van India is opgelopen naar zeker 288, melden de autoriteiten. Nog ruim 850 mensen zijn gewond geraakt. Het is daarmee het dodelijkste treinongeluk in meer dan 20 jaar in India.

Hulpdiensten zijn nog naar mensen aan het zoeken en het dodental kan nog verder oplopen. De gewonden werden met bussen en zo'n 200 ambulances naar ziekenhuizen gebracht.

De prioriteit is om overlevenden te vinden en die naar de ziekenhuizen te brengen, zegt de eerste minister van Odisha. In de stad Soro staan honderden jonge mensen buiten bij een ziekenhuis om bloed te doneren.

Bij het ongeluk in de deelstaat Odisha waren zeker twee passagierstreinen betrokken. Een daarvan, de Coromandel Express die van Kolkata naar Chennai rijdt, ontspoorde en werd vervolgens geraakt door de tweede passagierstrein, de Howrah Superfast Express. Mogelijk was er ook een goederentrein betrokken bij het ongeluk.

'Ik hoorde gegil'

Een passagier vertelt aan Times of India over een oorverdovend geluid. "Ik voelde de grond onder mijn voeten trillen. Onze trein bewoog naar achteren en stopte. Ik zag vier delen van onze trein ontsporen en mensen kwamen eronder vast te zitten. Het was donker en ik hoorde gegil."

Het is een van de dodelijkste treinongelukken in India in tientallen jaren.

Op beelden is te zien dat een deel van de trein is gekanteld: