Na Messi vertrekt ook Ramos (37) bij PSG: 'Ik ga nieuwe uitdagingen aan'

Sergio Ramos neemt afscheid van Paris Saint-Germain. Hij heeft besloten zijn aflopende contract bij de grootmacht uit Parijs niet te verlengen. Dat kondigde de 37-jarige verdediger aan via social media.

Ramos is toe aan een nieuwe uitdaging, zegt hij. Eerder deze week kwam naar buiten dat Lionel Messi na dit seizoen vertrekt bij PSG. Dat hing al even in de lucht, maar zijn trainer Christophe Galtier bevestigde het donderdag.

'Twee speciale jaren'

Ruim een maand voordat Messi in 2021 naar Parijs kwam, sloot Ramos zich aan bij PSG. Hij speelde twee seizoenen. In het eerste jaar kampte Ramos veel met blessures, maar vooral de laatste maanden was de verdediger regelmatig basisklant.

In 44 wedstrijden kwam de Spaanse verdediger drie keer tot scoren. Vorige weekend werd PSG landskampioen, zaterdag is de laatste competitiewedstrijd tegen Clermont.

"Het waren twee speciale jaren waarin ik elk toernooi heb mogen spelen. Ik ga nieuwe uitdagingen aan, ik zal andere kleuren dragen", besluit Ramos.