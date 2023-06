Cameratoezicht bij geldwisselkantoor Suri-Change na derde ontploffing

Woningcorporatie Rochdale heeft een container met een beveiligingscamera geplaatst bij geldwisselkantoor Suri-Change in Amsterdam-Zuidoost. Bij het filiaal aan de Bijlmerdreef vonden de afgelopen tijd drie explosies plaats.

De corporatie deed dit op aandringen van bewoners in de appartementen boven het filiaal. Die voelen zich onveilig door de incidenten, meldden NH Nieuws en AT5.

"Na drie keer zijn de bewoners wat ons betreft het grootste slachtoffer", laat een woordvoerder van Rochdale weten. De corporatie heeft het cameratoezicht met de gemeente overlegd, en is bekend met het systeem: "We hebben deze containers ook op bouwplaatsen staan dus we weten hoe ze werken."

De camerabeelden blijven een week lang opgeslagen, zodat eventuele voorbereidingshandelingen nog te zien zijn. Wel wordt er volgens de woningcorporatie rekening gehouden met de privacy van mensen in de buurt.

Criminele geldstromen

De laatste ontploffing bij het Suri-Change-filiaal was deze week in de nacht van woensdag op donderdag. Het pand was toen al gesloten op last van burgemeester Femke Halsema, die dezelfde maatregel nam voor alle filialen van de keten in Amsterdam.

In het hoofdkantoor van het bedrijf in Rotterdam werden in maart vijf mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel, meldde stadszender AT5.

Een van de verdachten zou gebruik hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk met vertakkingen in Nederland, Slowakije en Suriname.