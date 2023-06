Intouchables-inspirator Philippe Pozzo di Borgo (72) overleden

Philippe Pozzo di Borgo, de man die de inspiratie vormde voor de Franse hitfilm Intouchables, is gisteravond in een ziekenhuis in Marrakesh overleden. Hij was 72 jaar.

Pozzo di Borgo, die aan het hoofd stond van champagnehuis Pommery, raakte in 1993 grotendeels verlamd bij een paraglide-ongeluk. Door dat noodlottige ongeval werd hij totaal afhankelijk van zijn omgeving.

Vanuit de banlieues, de achterstandswijken van Parijs, kwam Abdel Sellou in zijn leven. De nieuwe medewerker had geen ervaring met zorgverlening of begeleiding van mensen met een beperking, maar er ontstond een hechte vriendschap met Pozzo di Borgo. De band tussen de twee mannen werd in 2011 verfilmd.

Intouchables, met acteurs Omar Sy en François Cluzet in de hoofdrollen, is een van de best bekeken Franse films ooit.

Omar Sy betuigde vandaag zijn medeleven via Instagram. "Hij heeft ons leven en het leven van kwetsbare mensen veranderd. Zijn humor en intelligentie zullen worden gemist."