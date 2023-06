Gezonken boot op Lago Maggiore had vooral geheim agenten aan boord

De kapitein, Claudio Carminati, wordt nog nagetrokken door de Italiaanse politie. Carminati zou vloeiend Bulgaars en Frans spreken, maar een zoektocht van Corriere della Sera naar de kadastrale gegevens van Carminati zou op niets zijn uitgelopen. De gezonken boot zou in Nederland geregistreerd staan, schrijft de Britse krant The Guardian. Carminati en Boshkova runden een bedrijf genaamd "Love Lake", en organiseerden trips op de toeristenboot.

Vorig weekend kwam het nieuws naar buiten dat een boot met toeristen op het Lage Maggiore was gezonken door een wervelwind. Een bron binnen de Italiaanse politie vertelt aan de Corriere della Sera dat de groep geheim agenten na een tochtje over het Lago Maggiore ging lunchen op Isola Pescatori. Eenmaal onderweg zou de boot plotseling door extreem harde wind zijn gegrepen, waarna die kapseisde en zonk.

Meerdere scenario's

Een mogelijk scenario is volgens The Guardian de uitwisseling van informatie en documenten tussen beide geheime diensten. De boottocht zou een afsluiting zijn van een aantal dagen samenwerken.

Een andere theorie van Corriere della Sera is dat de geheim agenten Russische oligarchen, dubbelspionnen en witwassers bespioneerden. Die zouden in de afgelopen maanden opvallend veel vastgoed hebben gekocht rondom Lago Maggiore, in de tijd dat de Europese Unie met strenge financiële maatregelen kwam. Ze zouden het vastgoed rondom het populaire meer kopen via Zwitserse banken.

Een andere theorie die de Italiaanse krant opperde is dat de Israëliërs contact tussen Italiaanse en Iraanse bedrijven monitorden, die in de industriegebieden van Lombardije zijn gevestigd.

Uit gegevens van Flight Tracker blijkt dat een dag na het zinken van de boot twee Israëlische privéjets naar Milaan vlogen. Vermoedelijk om de agenten die het bootongeluk hadden overleefd op te halen.

De Italiaanse politie is terughoudend over de speculaties. "Ik zie geen groot mysterie, anders dan het feit dat ze een toeristenboot hebben gehuurd om op een mooie dag over het meer te varen, misschien voor een verjaardag: het is geen 007-verhaal", zegt de politie tegen Corriere della Sera.

Mossad zwijgt

Israël hield zich aanvankelijk stil over het voorval, omdat niet duidelijk was wat er precies was gebeurd en waarom de omgekomen Israëliër in Noord-Italië was. Volgens Italiaanse bronnen gaat het om Erez Shimoni. Afgelopen woensdag werd zijn overlijden door Israël bevestigd, maar zijn naam werd niet genoemd.

"De Mossad heeft een dierbare vriend verloren, een toegewijde en professionele medewerker die zich jarenlang heeft ingezet voor de staat Israël", schrijft de dienst in een statement. Vanwege zijn werk als geheim agent is het voor de organisatie "onmogelijk om verder uit te wijden over zijn activiteiten".

Het incident volgt op een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu aan Italië twee maanden geleden. Hij was daar om de banden met de regering van de Italiaanse premier Meloni aan te halen. Beide landen handelden al in militaire goederen.