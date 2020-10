Partij voor de Dieren wil monument voor uitgestorven dieren in Den Haag

De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad wil dat er in de stad een monument komt voor uitgestorven dieren. Volgens de partij zou dat goed zijn voor de bewustwording van inwoners. "Zo worden we geconfronteerd met de rol die de mens speelt bij het uitsterven van diersoorten", zegt gemeenteraadslid Robin Smit.

In 2001 stond er in Den Haag al een tijdelijk monument voor het uitgestorven dier. Smit: "Twintig jaar na het tijdelijke monument zou het mooi zijn dat er een blijvend monument komt."

De fractie wijst op onderzoek waaruit blijkt dat dierensoorten tegenwoordig honderd keer sneller uitsterven dan in het verleden. Ook nu worden diersoorten ernstig bedreigd, waaronder de ijsbeer. "Meer dan 30.000 soorten zijn met uitsterven bedreigd en meestal ligt de oorzaak hiervan bij de mens. We moeten meer doen om soorten voor uitsterven te behoeden, bijvoorbeeld door minder bossen te kappen."

Leeg dierenverblijf

Het vorige, tijdelijke monument bestond uit een leeg dierenverblijf, met op bordjes enkele uitgestorven diersoorten. "Die confronterende boodschap zou nu ook weer mooi zijn, maar we willen ook wel iets interactievers. Dat je bijvoorbeeld met je mobiele telefoon nog veel meer achtergrond kan vinden over die diersoort", zegt fractievoorzitter Robert Barker.

De Partij voor de Dieren wil dat het een nationaal of zelfs internationaal monument wordt. "Dat past goed in deze stad van vrede en recht." Het gemeentebestuur heeft nog niet gereageerd op het plan.