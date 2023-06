Oplossing voor gedupeerden door overheidsfout laat nog wat langer op zich wachten

Nieuwsuur sprak in maart met gedupeerde Gracilia Slijngard, die 5 euro per dag heeft om drie monden te voeden:

Maar door die aanvulling komen onbedoeld én onterecht toeslagen zoals zorg- of huurtoeslag te vervallen. Daardoor raken de gedupeerden in armoede en komen ze in veel gevallen in de schulden terecht. Omdat de ontvanger van de toeslagen geen zicht heeft op hoe regelingen werken, hebben zij vaak zelf niet door dat ze onterecht worden gekort.

Duizenden gezinnen leven in armoede door een fout van de overheid, zoals de familie Slijngard. Gracilia Slijngard is afgekeurd, en haar man raakte zijn baan als beveiliger kwijt. Ze moesten opeens onterecht toeslagen terugbetalen. - NOS

De problematiek speelt al sinds 2016 en is dusdanig complex dat rechters het aanmerkten als een van elf buikpijndossiers waarvoor een oplossing niet zomaar voor handen is. Voorgaande bewindspersonen schoven het dossier telkens voor zich uit, ondanks vragen van de ombudsman en vanuit de Kamer.

Nieuwsuur en NRC vestigden in maart de aandacht op dit probleem. In antwoord op onze vragen zei minister Schouten "hard op weg" te zijn naar een oplossing. Voor de zomer moest er "duidelijkheid" zijn over een nieuwe aanpak, beloofde ze. Nu onderstreept ze dat de oplossing er echt zal komen, zij het wat later.

Noodverband

In de tussentijd kunnen gemeenten de getroffen gezinnen helpen door hen vanuit de bijzondere bijstand aan te vullen tot het bestaansminimum. Zo'n redmiddel is onbelast, wat voorkomt dat het opnieuw zou leiden tot het korten van toeslagen.

Maarten Bockting, die als sociaal raadsman gedupeerden bijstaat in Dronten, ziet dat dit 'noodverband' voor lang niet iedereen een oplossing is. "Van de vijfduizend gezinnen die dit overkomt, vindt denk ik vierduizend niet de weg naar de gemeente." Sommige gemeenten gaan zelf op zoek naar deze huishoudens, anderen doen dat niet. Deze gedupeerden blijven dus nog ten minste tot september veroordeeld tot een bestaan onder de armoedegrens.

Dat maakt dat Bockting niet blij is dat de onzekerheid aanhoudt. "Dat is wrang, en des te wranger voor diegenen die net in de verkeerde gemeente wonen."