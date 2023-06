Bol maakt indruk met beste seizoentijd, wereldrecord Kipyegon op 1.500 meter

Bij de Diamond League-wedstrijden in het Italiaanse Florence heeft Femke Bol op indrukwekkende wijze de 400 meter horden gewonnen. De Europees kampioene snelde naar 52,43 en dat was veruit de snelste tijd van het seizoen. De 23-jarige Bol, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen en vorig jaar zilver greep op de WK, liep vorige week al een voortreffelijke 53,12 en dook daar nu ruim onder. Haar persoonlijke record staat op 52,03. "Ik ben er superblij mee. Het is pas mijn eerste echte race", zei Bol opgetogen na afloop. Het laat opnieuw zien dat een langere paslengte haar succes kan brengen. Ze loopt nu veertien passen tussen de hordes, een minder dan ze voorgaande jaren gewend was. "Het is nog heel erg wennen", vertelde ze over die aanpassing. "Ik moet mijn hoofd er heel erg bijhouden, want de automatische piloot is om in heel hoog tempo te gaan. Dat zal eruit gaan met racen en meer trainingen doen."

De reactie van Femke Bol na haar razendsnelle 400 meter horden tijdens de Diamond League-wedstrijden in Florence. - NOS

Ze heeft nog even de tijd. Het grote doel is om te pieken bij de WK in augustus. Dan wil ze in de 51 seconden kunnen lopen, wat haar in de buurt van het wereldrecord (50,68) van Sydney McLaughlin zou brengen. De Amerikaanse - die niet meedeed in Florence - werd met die tijd wereldkampioene en liet Bol toen ver achter zich. "Ik denk dat dit me er kan brengen. Het WK duurt nog een tijdje, we gaan ons best doen." Wereldrecord Kipyegon op 1.500 meter Op de 1.500 meter liep Faith Kipyegon een wereldrecord. De tweevoudig olympisch kampioene uit Kenia kwam in 3.49,11 over de finish en was daarmee ruim sneller dan de oude toptijd (3.50,07) uit 2015 van de Ethiopische Genezebe Dibaba.

Faith Kipyegon heeft het wereldrecord verbeterd - Reuters

Kipyegon is ook tweevoudig wereldkampioene op deze afstand. In 2019 moest ze de titel aan Sifan Hassan laten, die in Doha wereldkampioene werd in 3.51,19. Klaver tweede op 400 meter Ook Lieke Klaver was goed op dreef in Florence. Zij werd knap tweede op de 400 meter en hoefde met 50,75 alleen de Poolse Natalia Kaczmarek (50,41) voor zich te dulden. In de EK-finale van vorig jaar eindigde Klaver als zesde. Ook toen was Kaczmarek haar te snel af; de Poolse pakte zilver achter de ongenaakbare Bol. Klaver was sneller dan vier atletes die een beter persoonlijk record achter hun naam hebben en dat onderstreepte haar gevoel dat ze een stap vooruit heeft gezet. Desondanks was ze niet helemaal tevreden met haar tijd, omdat ze geen vlekkeloze race liep.

De reactie van Lieke Klaver na haar tweede plaats op de 400 meter bij de Diamond League-wedstrijden in Florence. - NOS