Afstandsschot van Michiel Kramer verkozen tot Doelpunt van het Seizoen

Het afstandsschot van zo'n 40 meter van RKC Waalwijk-aanvaller Michiel Kramer in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles is verkozen tot Doelpunt van het Seizoen. Deze week kozen onze volgers op Instagram uit zestien goals hun favoriet van het seizoen 22/23 in de eredivisie, met in de top-16 onder andere het afstandsschot van Danilo (AZ - Feyenoord), de snoeiharde pegel van Syb van Ottele (Go Ahead Eagles - Heerenveen) en de Bergkamp-achtige treffer van Joshua Brenet (FC Twente - FC Volendam).

Er werd meer dan 75.000 keer gestemd. In de finaleronde ging het vandaag tussen de doelpunten van Kramer en Brenet. Het afstandsschot van de aanvaller van RKC kwam met 55 procent van de stemmen als winnaar uit de bus.

Bekijk hier de schitterende goal van Kramer: