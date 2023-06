Amerikaanse leger wil af van namen foute generaals; Fort Bragg nu Fort Liberty

De Amerikaanse legerbasis Fort Bragg in de staat North Carolina heet vanaf vandaag Fort Liberty. De naamsverandering is het gevolg van de opkomst van de Black Lives Matter-beweging, die zich onder meer keert tegen het eren van militairen die in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) voor de zuidelijke staten vochten. Die zuidelijke staten verzetten zich destijds onder meer tegen afschaffing van de slavernij.

De zuidelijke generaal Braxton Bragg was volgens historici niet eens zo'n bekwame generaal. Maar bij de oprichting van de basis, in 1918, mocht de plaatselijke bevolking een naam kiezen. Dat wil zeggen: de witte leden van de plaatselijke bevolking, de zwarte bevolking had niets te vertellen.

Er werd toen gekozen voor 'oorlogsheld' Bragg, die ook uit North Carolina kwam. En zo kreeg het fort de naam van een generaal die slavenhouder was en zijn troepen naar meerdere nederlagen leidde.