Zanger Rammstein beschuldigd van machtsmisbruik en aanranding

De zanger van de Duitse band Rammstein wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. De krant Süddeutsche Zeitung (SZ) en de omroep NDR deden de afgelopen tijd onderzoek naar beschuldigingen door verschillende vrouwen.

De Duitse media ontdekten "talloze" gevallen van vermeende aanranding en seksueel wangedrag door de band, in het bijzonder door zanger en voorman Till Lindemann (60).

De journalisten begonnen hun onderzoek nadat een vrouw haar verhaal deed op Instagram. Daar vertelde ze dat ze na een concert van Rammstein in Vilnius drank en seks aangeboden kreeg van de zanger. Dat weigerde ze. Volgens haar liet de zanger haar daarna met rust, maar liep hij vloekend weg.

"Talloze" andere vrouwen zouden in vergelijkbare situaties terecht zijn gekomen. Een 21-jarige vrouw heeft seks gehad met Lindemann na een concert in Hannover. Naar eigen zeggen zou het geen verkrachting zijn, omdat ze ermee instemde. Toch was ze duidelijk niet blij met wat er gebeurde: "Ik had ook behoorlijke pijn en het moet hem ook zijn opgevallen dat het niet gemakkelijk was om met mij te vrijen", aldus de vrouw tegen de krant.

Controversieel

Rammstein staat bekend om de controverse die de band veroorzaakt. De bandnaam stamt af van een dodelijk ongeval tijdens een vliegshow in 1988 waarbij 35 mensen omkwamen. En een speciale editie van een album dat de groep in 2009 uitbracht bevatte zes dildo's die ieder een bandlid vertegenwoordigden.

In een tweet ontkent Rammstein de aantijgingen van de vrouwen: "We kunnen uitsluiten dat wat wordt beweerd in onze omgeving heeft plaatsgevonden. Er zijn ons geen officiële onderzoeken naar deze zaak bekend."