Vrees voor tientallen doden bij treinongeluk India, honderden gewonden

Bij een zwaar treinongeluk in Odisha, een staat in het oosten van India, zijn volgens autoriteiten meer dan 300 mensen gewond geraakt. Volgens lokale bestuurders zijn er zeker 13 doden gevallen. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog flink zal oplopen.

Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De personentrein is in ieder geval ontspoord. Daarna zou een deel van de ontspoorde trein door een andere trein geraakt zijn. Tien tot twaalf treinwagons liggen naast het spoor; in de wagons zitten nog honderden mensen vast.

Bekijk hier de eerste beelden van de ontspoorde trein: