Favoriet Alcaraz eenvoudig door op Roland Garros, Djokovic knokt zich langs Davidovich

Carlos Alcaraz heeft zijn status als favoriet voor de titel op Roland Garros bevestigd door in de derde ronde Denis Shapovalov in drie sets aan de kant te zetten: 6-1, 6-4, 6-2. De Spaanse nummer één van de wereld deed weinig fout, dwong met tempoversnellingen fouten af en dreef zijn opponent tot wanhoop. Die probeerde van alles, maar niets werkte. De Canadees (ATP-32) knokte zich na slordigheden van Alcaraz alsnog in de wedstrijd. De Spanjaard was op tijdig bij de les en draaide een 1-4 stand in de tweede set om in setwinst. Shapovalov gaf zich nog niet gewonnen, maar tegen de tempoversnellingen en het fenomenale loopvermogen van Alcaraz was ook in de derde weinig te beginnen. Geïrriteerde Djokovic neemt lastige horde Tweevoudig winnaar Novak Djokovic bereikte ook de achtste finales. Dat ging niet vanzelf, want Alejandro Davidovich maakte het de Serviër twee sets heel moeilijk: 7-6 (4), 7-5 (4), 6-2.

Novak Djokovic - Reuters

"Ik wist dat het een erg zware wedstrijd zou worden", zei Djokovic na afloop. "We speelden drie uur voor de eerste twee sets. Hij gaf enorm goed partij." Djokovic kwam een break voor en ook een break achter (na drie dubbele fouten) in de eerste set die hij dankzij zijn uitstekende verdedigende kwaliteiten in de tiebreak won. De tweede set draaide na zes breaks en een gemist setpunt van Davidovich opnieuw op een tiebreak uit. De Spanjaard maakte bij een 1-5 stand vier punten op rij, maar verloor alsnog.

Alejandro Davidovich maakte het Djokovic lastig - EPA

Djokovic wond zich nu en dan flink op over een deel van het publiek, dat leek te hopen op een stunt van Davidovich. "Er zijn mensen die op alles wat je doet reageren met boe-geroep. Ik vind dat respectloos en ik begrijp het niet", zei Djokovic daarover tijdens zijn persconferentie. "Maar het is hun recht. Ze hebben betaald voor het kaartje. Ze kunnen doen wat ze willen." Zijn irritatie over het gedrag van sommige fans leek Djokovic echter alleen maar beter te maken, terwijl bij Davidovich teleurstelling leek te overheersen na de eerste twee sets. De Spanjaard toonde in de derde set nog wel lef, maar opnieuw bleef de beloning uit. "Hij is een ontzettende vechter en geweldige speler", prees Djokovic zijn opponent. "Het is balen voor hem, want hij speelde een goede wedstrijd." Fransen blij met verlies Norrie Cameron Norrie was in de eerste twee rondes flink uitgejouwd, omdat hij de Franse spelers Benoît Paire en Lucas Pouille elimineerde. Bij zijn derde duel werd er luid gejuicht. Niet omdat hij won, maar omdat de Franse fans hun revanche kregen door zijn nederlaag.

Cameron Norrie - Reuters