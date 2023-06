Volgend jaar maandenlang geen Eurostar vanuit Amsterdam naar Londen

Vanaf juni 2024 rijden er maandenlang geen treinen vanuit Amsterdam naar Londen. Dat komt door grootschalige werkzaamheden aan station Amsterdam Centraal, meldt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. De Eurostar, zoals de trein heet, zal daardoor tot uiterlijk mei 2025 niet kunnen vertrekken vanuit Amsterdam.

Door de werkzaamheden is er geen plek voor de douanepost op station Amsterdam Centraal. De paspoort- en bagagecontrole is wel nodig omdat Groot-Brittannië geen onderdeel is van de Schengen-douanezone.

Heijnen noemt het "heel erg teleurstellend" dat het niet gelukt is een oplossing te vinden voor het probleem. Daardoor worden per dag honderden reizigers gedupeerd.

Overstap in Brussel

Het is nog niet duidelijk waar passagiers dan wel moeten opstappen voor de trein naar Londen. Mogelijk moeten mensen instappen in Brussel. Volgens het ministerie wil de directie van Eurostar niet vertrekken vanuit Rotterdam, omdat "de markt zich concentreert op Amsterdam". Bovendien is er in Rotterdam ook geen capaciteit voor meer controles.

Onderzocht wordt nog of de Eurostar-treinen wel rechtstreeks van Londen naar Amsterdam kunnen rijden, en ook wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor reizigers die vanuit Rotterdam naar Londen met de Eurostar willen reizen. Het ministerie houdt er rekening mee dat de Eurostar-directie ervoor kiest om de hele verbinding tussen Londen en Nederland te laten vervallen.

De Eurostar rijdt sinds 2020 rechtstreeks tussen Amsterdam en Londen. Overigens leek het er volgens Heijnen op dat de trein door de werkzaamheden meer dan tien jaar niet zou kunnen rijden. Voor het grootste deel van die periode is het wel gelukt een oplossing te vinden, in de vorm van een tijdelijke terminal.