Gemeente Utrecht wil sekswerk in eigen huis toestaan

De gemeente Utrecht wil sekswerkers de mogelijkheid geven klanten thuis te ontvangen. Dat staat in een voorstel dat het college van burgemeesters en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het college hoopt zo meer ruimte te geven aan sekswerk in de stad.

De mogelijkheden voor sekswerk zijn momenteel beperkt. Zo werden in 2013 de raamplekken aan het Zandpad gesloten. Twee jaar geleden sloot ook de tippelzone op de Europalaan.

De gemeente vindt al langere tijd dat in een grote stad als Utrecht meer ruimte moet zijn voor dergelijk werk, schrijft RTV Utrecht, maar dat bleek in de praktijk lastig. Hierop liet de gemeente onderzoek doen naar wat wel mogelijk was.

Veilig, schoon en transparant

Een aanbeveling was sekswerkers de mogelijkheid geven klanten in hun eigen woning te ontvangen. In de woning mag dan maar één sekswerker werken. Een tweede aanbeveling is twee kleinschalige locaties toe te staan met elk maximaal vijftien sekswerkers.

Wethouder Eelco Eerenberg zegt veel gesprekken te hebben gevoerd met sekswerkers en andere betrokkenen. Hij noemt het voorstel de start van een veilig, schoon en transparant sekswerkbeleid.

Vanaf 2024 zou het mogelijk moeten zijn klanten thuis te ontvangen. Wanneer de kleinschalige locaties open kunnen, is nog niet bekend. Beide voorstellen zijn volgens de gemeente 'proeftuinen'. Als na drie jaar blijkt dat alles goed loopt, worden de plannen definitief ingevoerd, zo is het idee.