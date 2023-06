Pogacar optimistisch: 'Pols voelt goed, vorm minder slecht dan gedacht'

Daarna gaat Pogacar de Franse Alpen verkennen. Daar ligt het zwaartepunt van de Tour. "De Ronde van Slovenië verwacht ik niet te halen. Hopelijk kan ik de Sloveense kampioenschappen wel rijden", vervolgt de tweevoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk. "Ik kijk enorm uit naar de komende maanden, en de Tour natuurlijk."

Niet geheel onbelangrijk is een goede uitkomst van de scan die Pogacar maandag ondergaat. "Ik verwacht dat alles in orde is, de pols voelt goed", zegt hij optimistisch.

'Als ik Evenepoel was, zou ik de Tour rijden'

Tijdens de persconferentie ging het ook nog even over Remco Evenepoel. De Belg moest vorige maand de Giro d'Italia verlaten door een coronabesmetting.