Feyenoord neemt doelman Wellenreuther definitief over van Anderlecht

Een hoogtepunt voor Wellenreuther was de wedstrijd tegen Ajax, toen hij vlak voor tijd een treffer van Mohammed Kudus voorkwam.

"Het is zowel voor Feyenoord als voor mij persoonlijk een bijzonder mooi en goed seizoen geweest", zegt Wellenreuther op de website van Feyenoord.

Wellenreuther kwam dit seizoen veertien keer in actie voor Feyenoord, toen eerste keeper Justin Bijlow door een blessure niet beschikbaar was.

Een interview met Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther, die zijn ploeg zondag in de 83ste minuut tegen Ajax redde met een prachtige save op een schot van Mohammed Kudus. - NOS

Afgelopen week kreeg Wellenreuther nog een afscheidscadeau van de club, omdat zijn huurcontract was afgelopen. Toen was al duidelijk dat hij mogelijk langer in Rotterdam zou blijven.

Ook van Ofir Marciano (aflopend contract) en Sebastian Szymański (gehuurd) werd al afscheid genomen, maar ook zij blijven mogelijk langer verbonden aan Feyenoord.