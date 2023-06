Will Tura heeft alzheimer en stopt met muziek maken

De Vlaamse zanger Will Tura (82) stopt met muziek maken. Hij kampt met de ziekte van Alzheimer en heeft volgens zijn management "al zijn krachten nodig om zich zo goed mogelijk te verzetten tegen zijn ziekte en de symptomen zo lang mogelijk te onderdrukken".

Tura maakte eerder dit jaar al bekend niet meer te gaan optreden, maar zei toen nog niets over zijn ziekte. Hij stelde toen nog te blijven componeren en spelen. Daar stopt hij nu dus ook mee. Zijn laatste single Als Ik Terugkijk is vandaag uitgekomen en volgende maand volgt een compilatiealbum, waar het nummer ook op staat.

'Will weet wat hij wil'

"Ergens moet je er een punt achter zetten", zegt de zanger in een video die zijn management naar buiten heeft gebracht. "Ik voel en begrijp dat niets blijft duren. Ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen" zegt hij over zijn ziekte en zijn laatste nummer. "Dat de mensen beseffen: Will weet wat hij wil. En als hij het zo ziet, dan moet hij het zo doen."

Tura geniet grote bekendheid in Vlaanderen, maar had ook in Nederland succes. Zijn grootste hit is Eenzaam zonder jou (1962), maar ook in 1981 had hij succes met Hopeloos. De zanger heeft meer dan honderd albums op zijn naam staan.

In België had Tura vele grote hits. Hij zong ook bij de uitvaarten van koning Boudewijn in 1993 en koningin Fabiola in 2014: