Iran laat ook twee Oostenrijkers en Deen vrij na eerdere deal met België

Iran heeft na de Belg Olivier Vandecasteele nog drie Europese staatsburgers vrijgelaten. Het is het gevolg van de overeenkomst tussen Iran en België over een gevangenenruil. Dat melden de Oostenrijkse en Deense regeringen.

Het gaat om onder anderen de Oostenrijks-Iraanse zakenman Kamran Ghaderi en de Oostenrijks-Iraanse werktuigbouwkundige Massud Mossaheb. Ghaderi werd in 2016 gearresteerd in Iran en zat sindsdien vast. Mossaheb werd aangehouden in 2019. Beide mannen werden beschuldigd van spionage.

De Oostenrijkse minister Schallenberg van Buitenlandse Zaken zegt zeer opgelucht te zijn dat de twee naar huis komen na "jaren van opsluiting onder moeizame omstandigheden".

Behalve de twee Oostenrijkers heeft Iran ook een Deense staatsburger vrijgelaten. De Deense minister Rasmussen van Buitenlandse Zaken wil de naam van de man niet vrijgeven, maar stelt net als zijn Oostenrijkse collega opgelucht te zijn dat hij op weg is naar zijn familie.

Gevangenenruil met terrorist

De vrijlatingen zijn het resultaat van de gevangenendeal die België met Iran sloot na bemiddeling van Oman. Zowel de Oostenrijkse als Deense minister van Buitenlandse Zaken bedankt Oman en België.

Voor de deal met België werd hulpverlener Vandecasteele vorige week vrijgelaten in Iran in ruil voor de vrijlating van de Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Assadi had in 2018 een tas met explosieven overhandigd aan twee Belgen van Iraanse afkomst. De bedoeling was dat de explosieven zouden worden gebruikt tijdens een bijeenkomst van Iraanse dissidenten in Parijs, maar dit werd uiteindelijk voorkomen. Assadi werd uiteindelijk opgepakt in Duitsland en overgeleverd aan België.

Vooral vanuit de Iraanse oppositie was veel verzet tegen de ruil tussen Vandecasteele en Assadi. Zo heerst er de angst dat Assadi na terugkeer naar Iran opnieuw wordt ingezet bij het plegen van aanslagen tegen tegenstanders van het Iraanse regime. Ook wordt gevreesd dat Iran vanwege de geslaagde ruil nog meer mensen gaat vastzetten als onderhandelingstactiek met het Westen.