UEFA begint tuchtprocedure tegen scheldende Mourinho

De UEFA is een tuchtprocedure begonnen tegen AS Roma-trainer José Mourinho. De Portugees beledigde woensdag scheidsrechter Anthony Taylor na afloop van de verloren Europa League-finale tegen Sevilla.

In die verhitte finale deelde Taylor liefst veertien gele kaarten uit, de meeste ooit in een Europa League-wedstrijd. Na afloop beklaagde Mourinho zich uitgebreid over de scheidsrechter en noemde hem onder meer een "schande".

"Het was een intense, mannelijke wedstrijd met een scheidsrechter die leek op een Spanjaard. Het was de hele tijd geel, geel, geel", aldus Mourinho tijdens de persconferentie.

Toen hij Taylor later tegenkwam op het parkeerdek, schold Mourinho de scheidsrechter in het Engels en Italiaans uit.

Bekijk hieronder de beelden van Mourinho die zijn medaille weggeeft en de scheidsrechter uitscheldt: