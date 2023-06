Ontsnapte lama's leggen treinverkeer bij Wenen plat

Op een foto die de spoorwegmaatschappij verspreidde, is te zien hoe de dieren over de sporen lopen:

De dieren waren ontsnapt uit een circus dat in de buurt zijn tenten aan het opzetten was, meldt spoorwegmaatschappij ÖBB. De lama's renden ongeveer twintig minuten lang tussen de sporen bij het treinstation van Meidling.

Het is zeer zeldzaam dat een dier of een groep dieren in Wenen het treinverkeer platlegt, meldt een woordvoerder van de treinvervoerder aan persbureau DPA. Wel zijn er in rurale gebieden in het land soms tijdelijke verstoringen vanwege koeien op de rails.

Eind vorige maand was het treinverkeer korte tijd ontregeld nadat een trein een beer had doodgereden in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg.