Putellas wil revanche, jaar na mislukte Champions League-finale: 'Sindsdien mee bezig'

Barcelona maakte in een sterke campagne gehakt van Benfica, FC Rosengård en AS Roma. Alleen in de halve finales had de ploeg van trainer Jonatan Giráldez het moeilijk, maar ook Chelsea werd uiteindelijk verslagen.

Het doelpunt tegen Lyon was een van Putellas' laatste wapenfeiten, voordat ze haar kruisband afscheurde. Ze miste een voetbalseizoen waarin Barça ook zonder haar grote indruk maakte. Real Madrid was geen partij in de Spaanse competitie en de finale van de Champions League werd met overtuiging gehaald.

Voor de derde keer in drie seizoenen staat Alexia Putellas - wereldvoetbalster van 2021 en 2022 - met FC Barcelona in de eindstrijd van de Champions League. Twee jaar geleden won ze finale, maar vorig seizoen werd Barcelona in Turijn opgerold door Olympique Lyonnais (3-1), ondanks een goal van Putellas.

Vanuit het Philips Stadion beschouwen we met Vivianne Miedema voor op de wedstrijd. Leonne Stentler verzorgt vanuit de studio de analyse. Het commentaar is van Frank Wielaard.

De finale van de Champions League bij de vrouwen begint zaterdag om 16.00 uur en wordt live uitgezonden op NPO1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

En nu, aan de vooravond van de finale in het Philips Stadion, is ook steunpilaar Putellas er weer bij. "Vanaf de nederlaag in Turijn tegen Lyon zijn we er mee bezig geweest om hier te staan. Morgen om 16.00 uur moeten we er allemaal staan en 100 procent in dienst van de ploeg spelen. We moeten de rust hebben ons eigen spel te spelen tegen Wolfsburg", aldus de sterspeelster.

"Het is een van de beste teams van Europa", vertelt ze over de Duitse ploeg van Oranje-internationals Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms. "Ze hebben een duidelijk spelplan en beschikken over topspelers."

Dankbaar

Putellas maakte eind april tegen Chelsea haar rentree in de selectie. In mei speelde ze een handvol wedstijden en maakte ze in de verloren El Clásico tegen Real Madrid haar eerste goal sinds haar terugkeer.

"Ik ben fysiek helemaal klaar voor morgen. Om mijn oude topniveau te halen heb ik tijd nodig, vertelde de medische staf me al. Maar ik voel me goed en ben daar dankbaar voor. Ieder moment dat ik heb moeten afzien door mijn blessure, maakt het nu waard om hier te staan."