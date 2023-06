Extra NAVO-militairen in Kosovo, president bereid tot nieuwe verkiezingen

Stoltenberg spreekt van "onacceptabel geweld" dat "onmiddellijk moet stoppen". Hij waarschuwde dat de militairen gaan ingrijpen als de veiligheid van de gehele bevolking in Kosovo in gevaar komt.

Het militaire bondgenootschap heeft ook honderden reservisten gevraagd om paraat te staan. De NAVO was al met ongeveer 3800 militairen in het land aanwezig.

De 700 extra militairen die de NAVO heeft gestuurd, zijn aangekomen in Kosovo. De militairen moeten de spanningen in de regio "kalmeren en verminderen", zegt Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO.

In Kosovo wonen bijna twee miljoen mensen. Ongeveer 90 procent is van Albanese afkomst. In het noorden wonen ook zo'n 50.000 etnische Serviërs. Zij erkennen de regering van Kosovo en Kosovaarse overheidsinstellingen niet.

Servië en Kosovo liggen al tientallen jaren met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, die zich in 2008 eenzijdig onafhankelijk verklaarde. Zo'n honderd landen, waaronder Nederland, erkennen de onafhankelijkheid, maar Servië beschouwt Kosovo nog steeds als een Servische provincie.

De Serviërs hadden de vorige verkiezingen in april geboycot, waardoor de opkomst heel laag was: nog geen 4 procent.

De Kosovaarse president Osmani is bereid tot het houden van nieuwe lokale verkiezingen. Ze zei dat gisteravond in Moldavië na een overleg met onder anderen de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz, die aandrongen op een nieuwe stembusgang.

Correspondent Thijs Kettenis:

"De rust is de afgelopen dagen iets teruggekeerd, maar de sfeer is nog steeds heel gespannen. Er zijn nog wel demonstraties geweest, maar zonder geweld.

Dat de president van Kosovo bereid is tot het houden van nieuwe verkiezingen, is een eerste voorzichtige poging tot een compromis. Maar de kans is groot dat ook die verkiezingen weer worden geboycot door de Serviërs, vanwege de onvrede over het gebrek aan zelfbestuur in Kosovo. EU-buitenlandchef Borrell heeft daarom ook nogmaals opgeroepen tot het vormen van een verbond van gemeenten waar Serviërs de meerderheid vormen. Dat heeft het land tot nu toe altijd geweigerd.

Het is verder heel uitzonderlijk dat de Verenigde Staten als grote bondgenoot van Kosovo de schuld van deze escalatie vrijwel geheel bij Kosovo leggen. Ze hebben zelfs milde sancties opgelegd; Kosovo mag bijvoorbeeld niet meer meedoen aan een legeroefening. Het zijn kleine speldenprikjes, maar het is toch een teken dat ook de VS, zo'n grote bondgenoot, zegt: Pristina is nu aan zet."