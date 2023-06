'Venloos Achterhuis' wordt nog niet gesloopt door Japanse firma

Een voormalig woonhuis in Venlo dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als onderduikadres, wordt voorlopig nog niet gesloopt. De Japanse techfabrikant Canon heeft de grond gekocht maar stelt de sloop uit vanwege de geschiedenis van het pand, die onlangs aan het licht is gekomen.

"In het licht van de huidige discussie en uit respect voor de wens van betrokkenen om het historisch belang van de locatie te onderzoeken, wachten wij voor nu verdere ontwikkelingen af", aldus een woordvoerder van de Japanse multinational tegen 1Limburg.

Eerder deze week begonnen de Stichting Erfgoed Venlo en de Stichting Historische Werkgroep Vliegveld Venlo-Herongen samen een petitie voor het behoud van het gebouw. Zij doopten het pand daarvoor om tot het "Venloos Achterhuis". De petitie werd in een paar dagen tijd door meer dan 1000 mensen ondertekend.

Duitse bewoners

In het huis zat een Joods echtpaar jarenlang ondergedoken. Opvallend is dat de bewoners van het huis Duitsers waren, stellen de opstellers van de petitie.

"De bewoners van het pand kregen met regelmaat Duitse soldaten over de vloer. Op dat moment trokken de Joodse onderduikers verder weg het gebouw in, achter kasten en muren waar geheime ruimtes waren", zei archivaris Sef Derkx vorige maand over het 'achterhuis'.

Volgens de stichtingen is het een van de laatste sporen van onderdrukking en verzet in de Noord-Limburgse stad. Het voormalige woonhuis is in slechte staat. Het is verouderd en bevat asbest.

Canon kan daarom niet beloven dat het pand behouden blijft. "We volgen de initiatieven met interesse maar kunnen gezien de staat van het gebouw niet actief streven naar behoud van het pand."