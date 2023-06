45 zakken met menselijke resten gevonden in Mexico

In een ravijn in Mexico zijn 45 plastic zakken met menselijke resten gevonden. De lichaamsdelen worden door lokale autoriteiten in verband gebracht met zeven vermiste medewerkers van een callcenter.

Nadat er een melding was binnengekomen, troffen hulpdiensten onderaan een ravijn in Zapopan in de staat Jalisco de zakken aan. Ze lagen bij een uitkijkpunt. Met behulp van een helikopter zijn de zakken uit de ongeveer 40 meter diepe kloof gehaald.

Sommige gevonden menselijke resten lijken overeen te komen met de uiterlijke kenmerken van de vermiste callcenter-medewerkers. Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen. Het callcenter waar zij werkten, staat in de buurt van het ravijn. Ze worden sinds 20 mei vermist. Hun families zijn inmiddels ingelicht en worden ingezet bij de identificatie van de stoffelijke overschotten.

Mogelijk illegale werkzaamheden

Het is niet bekend hoe de zakken in het ravijn terecht zijn gekomen of waarom de callcentermedewerkers al zo lang vermist zijn. Mogelijk zouden zij illegale werkzaamheden uitvoeren bij het callcenter, maar dit is niet bevestigd.

Het onderzoek naar de vermissing loopt nog, meldt het Openbaar Ministerie van de staat Jalisco op Twitter. Ook moet nog worden vastgesteld van hoeveel personen er resten zijn gevonden en hoe zij zijn overleden. De komende dagen zal in het gebied nog verder worden gezocht naar resten of sporen.