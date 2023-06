Marokko-deal over asielproblemen heeft nog weinig effect

De afspraken die Nederland in 2021 met Marokko maakte over het terugsturen van overlastgevende asielzoekers hebben nog weinig effect. Deze 'Marokko-deal', die een van de doorbraken zou moeten zijn in het asielbeleid, werkt op verschillende cruciale onderdelen nauwelijks. Dat ontdekte de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur, die de afspraken tussen de twee landen onder de loep nam. Slechts kleine aantallen overlastgevende asielzoekers blijken te zijn uitgezet. Verder geven de Marokkaanse autoriteiten nog steeds slechts beperkt reisdocumenten af voor mensen die weigeren terug te gaan naar hun land. De mensen die wel zijn uitgezet, blijken op vrijwillige basis te zijn gegaan. Bovendien betreft het vooral oudere personen die al tientallen jaren in Nederland leven. Bronnen in gemeenten waar veel overlast is bevestigen tegenover de onderzoeksredactie dat er nauwelijks effect is te merken.

De Marokko-deal In juli 2021 tekenden Marokko en Nederland een akkoord over betere samenwerking tussen beide landen. De deal bleef aanvankelijk geheim, maar kwam in december vorig jaar via Marokko naar buiten. Kern van de overeenkomst was dat Marokko weer zou meewerken aan het verstrekken van reisdocumenten voor Marokkaanse onderdanen van wie Nederland af wil. In ruil zegde Nederland steun toe voor de komst van een Marokkaans cultureel centrum in Amsterdam. Ook zei Nederland dat het zich voortaan zou onthouden van commentaar op binnenlandse aangelegenheden in Marokko. Er werden ook afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens over criminelen door beide landen. Toen het akkoord naar buiten kwam, was er veel kritiek op van partijen in de Tweede Kamer en Marokkaanse Nederlanders die vrezen voor een grotere greep van Marokko op de Marokkaanse gemeenschap.