Enorm gat in Zeeuwse berm komt door zoektocht naar 'nazischat'

Een enorm gat in een berm in Oud-Vossemeer blijkt te zijn veroorzaakt door schatzoekers. De 'daders' waren op zoek naar nazischatten, meldt Omroep Zeeland.

Afgelopen week deelde het Waterschap Scheldestromen een foto van het gat, dat een doorsnee van ongeveer vijf meter heeft. Het waterschap had geen idee hoe het gat was ontstaan. De politie werd ingeschakeld om onderzoek te doen.

Inmiddels is duidelijk dat schatzoekers het gat hebben gegraven met een schop. Ze waren naar eigen zeggen op zoek naar nazischatten, zegt een woordvoerder van het waterschap. "Waar ze hun informatie vandaan haalden, weet ik niet, maar die schat zou daar moeten liggen", aldus de woordvoerder. "Ze hebben ook daadwerkelijk spullen gevonden van vroeger, flesjes bijvoorbeeld." Een waardevolle schat werd echter niet ontdekt.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de daders. Ook is niet bekendgemaakt hoe oud de schatgravers zijn en om hoeveel mensen het gaat. Het gat is inmiddels gedicht.