Heineken haalt posters weg vanwege te jong ogende modellen

Bierproducent Heineken heeft door heel Nederland posters weggehaald omdat de modellen die zijn gebruikt er te jong uitzien. Dat heeft het bedrijf gedaan na een klacht.

Op sociale media werd geklaagd over de campagne. Zo schreef alcoholmatigingsdeskundige Martijn Planken op Linkedin: "Gewoon even aan drie tieners gevraagd hoe oud deze personen zijn. Alle drie gaven ze aan: tussen de 16 en 18."

"De haardracht en de kledingstijl maken dat hier wat ons betreft jongeren een nieuw Heineken biertje promoten! Wat mij betreft in strijd met de reclamecode", schreef Planken.

In die reclamecode staat dat modellen voor alcohol niet onder de 25 mogen zijn. Heineken zegt dat deze campagne aan die normen voldeed. "Deze modellen waren ruim boven de 25, maar dat leek niet zo. Daarom hebben we besloten om alle posters te verwijderen", zegt een woordvoerder. Dat is vorige week gebeurd en volgens het bedrijf is de poster met de jong ogende modellen nergens meer te zien.