Als derde geplaatste Pegula al in derde ronde uitgeschakeld op Roland Garros

Jessica Pegula is op Roland Garros al in de derde ronde uitgeschakeld. De als derde geplaatste Amerikaanse boog voor de Belgische Elise Mertens (WTA-28), die met 6-1, 6-3 een overtuigende zege boekte.

Overtuigend was Mertens' aanloop naar Parijs allerminst. Ze verloor in de drie voorafgaande graveltoernooien twee keer in de eerste ronde. Wel reikte ze tot de achtste finales in Madrid. Pegula deed het niet veel beter, maar wel in Madrid, waar ze het tot de kwartfinales schopte.

Pegula, die de eerdere twee onderlinge duels had verloren, maakte het Mertens makkelijk: die kreeg door de ingehouden services en halfbakken forehands van Pegula alle gelegenheid de wedstrijd te domineren.