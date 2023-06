VS legt eerste sancties op vanwege steun aan strijdende partijen Sudan

De Verenigde Staten hebben voor het eerst sancties opgelegd aan bedrijven vanwege hun vermeende rol in het conflict in Sudan. De VS hoopt hiermee de druk op te voeren op de strijdende partijen om te stoppen met vechten.

De sancties zijn gericht op twee bedrijven die banden hebben met het Sudanese leger, waaronder de grootste defensieonderneming van Sudan.

Ook twee bedrijven die banden hebben met de rivaliserende paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) staan op de sanctielijst. Zij zijn betrokken bij goudwinning en worden geleid door de leider van de RSF-militie, generaal Hemedti.

Verder stelt de VS nieuwe visumbeperkingen in tegen leden van de Sudanese strijdkrachten en de RSF. Het gaat daarbij om onder anderen leiders van de voormalige regering onder leiding van oud-dictator Omar al-Bashir.

Niet symbolisch

"We zullen niet aarzelen om aanvullende stappen te nemen als de partijen doorgaan met het vernietigen van hun land", zegt een hoge functionaris van de Amerikaanse regering.

Volgens hem zijn de sancties niet symbolisch bedoeld. "De maatregelen zijn bedoeld zijn om de toegang tot wapens en middelen die ze gebruiken in het conflict te stoppen."

Bloedig conflict

Het Sudanese regeringsleger vecht sinds april een bloedige strijd uit met de RSF. Het conflict eiste tot nu toe honderden levens en dwong ruim 1,6 miljoen mensen tot vluchten.

Afspraken over een staakt-het-vuren houden geen stand. Ook vanochtend werd er nog gevochten. Persbureaus melden dat in en rond hoofdstad Khartoem de luchtaanvallen zijn hervat en dat er veel wordt geschoten.