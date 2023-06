Volleybalsters lijden zure nederlaag in Nations League tegen Dominicaanse Republiek

De Nederlandse volleybalsters wachten nog altijd op hun eerste zege in de huidige editie van de Nations League. In de derde wedstrijd was de Dominicaanse Republiek in vijf sets te sterk.

Een zure nederlaag. Want de Dominicaanse Republiek loopt daardoor niet alleen in de Nations League-poule, maar ook op de wereldranglijst uit op Nederland. En de wereldranglijst is van groot belang voor een olympisch ticket voor Parijs 2024.

Nederland staat op dit moment twaalfde op die ranglijst, de Dominicaanse Republiek bezet de tiende plaats.