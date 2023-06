De Vries beseft nu: 'In Formule 1 moet je meeveranderen met omstandigheden'

De woorden van Marko bereikten De Vries pas donderdag op het circuit van Barcelona, waar zondag de zevende race van het seizoen is. De twee hadden elkaar nog niet gesproken en De Vries herhaalde dat hij niet leest wat er over hem geschreven wordt.

Twee crashes in Azerbeidzjan en een kleurloze achttiende plek in Miami. De Vries trok niet met een al te best rapport naar Monaco. Teamgenoot Yuki Tsunoda was hem overal te snel af geweest. Maar in een race onder listige omstandigheden bleef De Vries uit de problemen.

De druk lijkt voorlopig van de ketel. Na een "solide weekeinde", zoals Nyck de Vries zijn Formule 1-optreden in Monaco omschrijft, sprak Helmut Marko geruststellende woorden over de eerstejaars coureur van AlphaTauri.

"Het is vroeg om het nu al over druk te hebben. Voor Monaco hadden we maar vijf races gehad. Als coureur vecht je altijd voor je overlevingskansen, je moet altijd presteren om stappen vooruit te blijven maken. Ik geloof niet dat dat nu anders is dan op eerdere momenten in mijn carrière."

Nog altijd is hij puntloos, maar een smetteloos weekeinde in Monaco verlichtte de druk. Een woord waar De Vries overigens niet wakker van ligt.

"Ik heb een paar fouten te veel gemaakt. Ik was op momenten wel competitief en liet potentie zien, maar ik slaagde er niet in om dat om te zetten in een resultaat."

Maar met of zonder contact met de man die hem naar de Red Bull-familie haalde, realiseert De Vries zich dat hij zijn eerste volledige Formule 1-seizoen beter had kunnen beginnen.

"Ik begin nu pas in te zien hoe anders het is. Als je in de juniorenklasses 85 à 90 procent van het werk doet, zit je er altijd bij. Ik moet toegeven: de Formule 1 is anders dan iedere klasse waarin ik heb gereden."

En hoewel het in alle lagen van de autosport draait om presteren, om eten of gegeten worden, ontdekte De Vries pas onlangs een wezenlijk verschil tussen de koningsklasse en alles daaronder. Hoeveel ervaring hij daar ook in heeft.

Racen tegen de twijfels en onzekerheid van buitenaf, het is niet nieuw voor de 28-jarige rookie. Hij veroverde de afgelopen jaren het kampioenschap in de Formule 2 en de Formule E, maar beide titels leverden hem niet direct promotie naar de Formule 1 op. Afgelopen najaar kwam het er alsnog van. Eindelijk.

"Dat is echt uitdagend, omdat je continu een moving target hebt. Maar het is een positief weekeinde geweest."

"Het circuit verandert continu, daarom moet je de auto mee-ontwikkelen met de veranderende omstandigheden. Het is belangrijk om niet te vroeg te snel te willen, omdat je in de kwalificatie pas echt de rondetijden tot leven zag komen."

De Vries omschrijft het als een moving target. Het doel waarop wordt gemikt verandert steeds van positie. Een zoektocht naar de perfecte ronde in de kwalificatie, als climax van een samenspel tussen coureur en het team in de pitbox. Wie zich niet ontwikkelt, mist dat bewegende doel.

"In de Formule 1 heb je veel meer tijd op de baan, iedereen zet steeds kleine stapjes. Als je er in de eerste vrije training bij zit, wil dat niet zegen dat je er later in het weekeinde nog steeds bij zit. Je moet je echt meeverbeteren met de omstandigheden."

De Vries: "Het middenveld zit dicht bij elkaar, de marges zijn zo klein. In Formule 2 en 3 heb je één training en maar één à twee rondes in de kwalificatie die er echt toe doen. In de Formule 1 is de opbouw (van een race-weekeinde, red.) heel anders. De auto en de coureur verbeteren continu. Dat vraagt om een andere manier waarop je het weekeinde aan moet vliegen."

Niet onbelangrijk voor het volgende target: zijn herinneringen aan Barcelona zijn ook positief, want een jaar geleden maakte De Vries in Spanje zijn Formule 1-debuut tijdens een vrije training.

Hij stond nog onder contract als testcoureur bij Mercedes en mocht een sessie rijden in de Williams (met Mercedes-motor) van Alex Albon.

"Dat was een geweldige ervaring. Het helpt zeker dat ik dit circuit ken, maar ik weet niet of die twee runs in de vrije training me veel helpen. Iedere coureur kent deze baan goed, hij wordt ook vaak in de simulator gebruikt. Maar het is mooi om op een circuit te rijden dat ik ken."

Of hij er voor het eerst in de punten kan rijden, wat zijn teamgenoot Tsunoda al twee keer is gelukt? "Het doel is hetzelfde als in Monaco: op onszelf focussen, een solide weekeinde opbouwen met het team en het afmaken. En dan kijken we wel waar we verdienen te finishen."

Ook Max Verstappen doet uiteraard mee in Barcelona. Hij maakte daar eerder deze week een uitstapje in een zeilboot van de America's Cup.