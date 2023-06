Winkelketen Action verwijdert zelfscankassa's uit meerdere filialen

Winkelketen Action heeft in meerdere filialen de zelfscankassa's weggehaald, meldt RTL Nieuws. Het bedrijf heeft dit mede vanwege het toenemende aantal diefstallen besloten. Voor zover bekend is Action de eerste winkelketen die zelfscankassa's in de ban doet.

De winkelketen is niet bereikbaar voor een reactie. Action heeft sinds 2019 zelfscankassa's in de winkels. De kassa's zijn onder meer in de filialen in Amsterdam, Den Haag, Hoofddorp, Lelystad en Purmerend verwijderd.

Niet alle zelfscankassa's verdwijnen; volgens Action wordt per winkel gekeken wat het beste werkt.

Zelfscankassa's zijn de laatste maanden onderwerp van gesprek, omdat winkeldiefstallen toenemen. Volgens het Centraal Bureau van Levensmiddelenhandel (CBL) lijken met name de kassa's in supermarkten diefstal in de hand te werken vanwege een combinatie van inflatie en de steekproefsgewijze controle.