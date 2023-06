Overlast Den Haag CS 'onbeheersbaar', NS verplaatst bankjes

De overlast op Den Haag Centraal Station is de afgelopen maanden "onbeheersbaar" geworden. Dat schrijven ProRail en NS in een brief aan de gemeente.

In de eerste vier maanden van dit jaar werd zeker 330 keer melding gemaakt van problemen op het station. Het gaat onder meer om diefstallen, vervuiling en agressie tegen reizigers en medewerkers. Volgens ProRail en NS wordt de overlast "veelal veroorzaakt door dakloze EU-migranten".

"Dit leidt tot onbeheersbare situaties. Een situatie waarin reizigers, winkeliers op het station en medewerkers zich op bepaalde momenten van de dag niet meer veilig voelen", staat in de brief.

Bankjes verplaatst

Om de situatie te verbeteren zijn twee weken geleden al enkele bankjes verplaatst. De bankjes stonden in de hal vlak bij winkels, maar zijn nu verplaatst naar achter de ov-chipkaartpoortjes. Over twee maanden wordt gekeken of de maatregel geholpen heeft, schrijft Omroep West.

Eerder zijn er al extra mensen ingezet en is er meer schoongemaakt, maar dat heeft de situatie niet verbeterd, concluderen NS en ProRail. De partijen gaan ook nog in overleg met verschillende Haagse daklozenorganisaties.