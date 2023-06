Arbiter Champions League-finale in opspraak na toespraak extreemrechtse bijeenkomst

Mentzen staat bekend als een controversieel politicus. In 2019 noemde hij als vijf belangrijkste punten van zijn politieke partij: "We zijn tegen joden, gays, abortus, belasting en de Europese Unie."

Met "deze groep" doelt de UEFA op de extreemrechtse politieke partij Konfederacja. De leider van die partij, Slawomir Mentzen, is de organisator van de Everest-bijeenkomst waarop Marciniak maandag een van de sprekers was.

De UEFA heeft een onderzoek ingesteld en komt waarschijnlijk later op deze vrijdag nog met zijn standpunt naar buiten. "De UEFA is op de hoogte van de beschuldigingen met betrekking tot Szymon Marciniak en eist dringend opheldering. De UEFA en de hele voetbalgemeenschap verafschuwen de 'waarden' die door deze groep worden gepromoot en nemen deze kwestie zeer serieus", meldde de Europese bond al in een verklaring aan Poolse en Britse media.

Een week voordat hij de Champions League-finale moet fluiten, is Szymon Marciniak in opspraak geraakt. De Poolse arbiter heeft eerder deze week een toespraak gehouden op een extreemrechtse bijeenkomst.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Marciniak, die een half jaar geleden de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk floot, wordt door Mentzen op diens Facebook-pagina omschreven als "een briljant spreker". De Everest-bijeenkomst werd georganiseerd ter promotie van de Konfederacja-partij in aanloop naar de parlementsverkiezingen in Polen.

'Never Again', de grootste antiracisme-organisatie in Polen, roept Marciniak op om publiekelijk afstand te nemen van het gedachtegoed van Konfederacja.

"We zijn geschokt door het optreden van Marciniak bij een extreemrechtse, giftige politieke partij. Dit is onverenigbaar met de basiswaarden van gelijkheid en respect. We vragen de scheidsrechter om zijn fout toe te geven. Als hij dit niet doet, dan zullen de UEFA en FIFA consequenties moeten nemen", schrijft Never Again.

De Champions League-finale van volgende week zaterdag gaat tussen Manchester City en Internazionale en wordt in Istanbul gespeeld.