Autobrug Holwert nog niet gemaakt, kraan weer ingezet als noodoplossing

De kabel wordt komende nacht getest. "Dat kan alleen als de laatste boot is aangekomen, om de veerdienst niet in de weg te zitten."

De autobrug in de haven van het Friese Holwert is nog niet gemaakt. De kraan die dinsdag als noodoplossing is neergezet om de brug te bedienen, blijft daar om die reden vandaag sowieso nog staan.

Holwert of Holwerd?

De meeste Friese plaatsen hebben een Friese naam en een Nederlandse naam. Een van die twee is de officiële naam en die kan Nederlands of Fries zijn. Wij houden de officiële naam aan. Sinds 1 januari schrijven we Holwert. Lees er meer over in dit artikel van begin dit jaar.