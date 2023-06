Belgische youtuber onthult namen fatale ontgroening: 'Eigen rechter spelen'

Janker. Zaadje. Strontvlieg. Lang kende België de hoofdpersonen uit het proces over de fatale ontgroening van Sanda Dia alleen onder hun bijnamen. De populaire Belgische youtuber Acid maakte daar deze week een eind aan door persoonlijke details te onthullen, met een fel debat en een heksenjacht tot gevolg. "Vandaag een speciale video, man: we gaan exposen", begon Acid het filmpje voor zijn half miljoen abonnees woensdag. "Ik ga vijf mensen uit Reuzegom kiezen en een beetje info over hen geven, verhaaltjes vertellen over hen, vertellen hoe dark ze zijn, wat ze nu doen, waar ze nu zijn en hoe het gaat in hun leven." Acid vult aan dat hij deze methode kiest omdat hij de boete en werkstraf die de rechter oplegde te laag vindt. Acid: "400 euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan hun cancellen".

De 20-jarige Sanda Dia overleed in 2018 toen hij bij een ontgroening in ijskoud water moest staan, een levende goudvis eten en zoute visolie moest drinken. Toen hij bewusteloos raakte, werd hij pas uren later naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan orgaanfalen. Achttien leden van de elitaire studentenvereniging Reuzegom kregen hiervoor afgelopen vrijdag een boete en een taakstraf, een veroordeling die niet op hun strafblad komt en dus geen gevolgen heeft in hun verdere leven. Veel Belgen spreken van klassenjustitie.

In een verklaring over zijn filmpje zegt Acid dat Belgen het recht hebben "te weten wie hun toekomstige politici, rechters of tandartsen zullen zijn". Hij vindt dat de gevestigde media de Reuzegommers de hand boven het hoofd hebben gehouden. In zijn 'Top-5' deelt hij van vier Reuzegommers de namen, foto's en details over bijvoorbeeld hun werk. Twee van de personen die hij bespreekt, waren niet direct betrokken bij de mishandeling van Dia.

Hoofdredacteur Dimitri Verbrugge van het VRT NWS Journaal zegt in een verklaring dat de identiteit van verdachten alleen bekendgemaakt wordt bij grote zaken waarbij schuld vaststaat, zoals de zaak-Dutroux. Hier is juist geprobeerd sereniteit in een gevoelig dossier te bewaren. "Het Hof heeft geoordeeld dat de Reuzegommers de dood niet wilden, dat ze dit niet opzettelijk deden, en dat er sprake is van schuldinzicht. En in die omstandigheden vinden wij het als VRT NWS niet nodig om hun identiteit kenbaar te maken."