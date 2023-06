Jumbo stopt na dit Formule 1-seizoen sponsoring Verstappen en GP Zandvoort

Jumbo stopt aan het einde van het Formule 1-seizoen met het sponsoren van coureur Max Verstappen. Een woordvoerder van het concern bevestigt dit na berichtgeving van het AD. Ook de sponsoring van de Grand Prix in Zandvoort zal na dit jaar stoppen.

Het Formule 1-seizoen eindigt dit jaar op 26 november met de Grand Prix van Abu Dhabi. In een verklaring stelt Jumbo dat het internationale podium van Verstappen niet meer past bij de Nederlandse supermarkt.

De Nederlandse coureur veroverde de afgelopen twee jaar de wereldtitel in de hoogste raceklasse.

Einde sportsponsoring

Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen: dit jaar maakte de supermarktketen al bekend te stoppen met de hoofdsponsoring van de wieler- en de schaatsploeg. Daarbij gaf het aan dat het überhaupt niet zeker zou zijn of het concern na 2024 nog geld in de Nederlandse sportwereld zou steken.

"Op dit moment kijken we naar onze positionering. Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant", zei een woordvoerder destijds tegen de NOS.

Met het stoppen van de sponsoring in de sport slaat Jumbo een nieuwe weg in. Sinds het vertrek van de van fraude verdachte topman Frits van Eerd, hintte zijn opvolger, Ton van Veen, er al op de koers van het concern te veranderen.

De laatste jaren groeide Jumbo uit tot het gezicht van de sport met projecten in de motorsport, autosport, schaatsen en wielrennen en een eigen Jumbo Sports-keten met een assortiment aan golf-, hockey- en wintersportartikelen. Maar sportsponsoring past volgens Van Veen niet meer in het profiel van Jumbo, hij wil terug naar de kern van de supermarktketen.

"We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kunnen we niet teruggeven aan de klant of in duurzaamheid of gezondheid steken", verklaart de topman tegenover het AD.