Feyenoord-directeur Te Kloese op z'n hoede nu het goed gaat: 'Slaat vaak snel om'

Het mooiste aan Feyenoord? "Dat het voetbal echt op nummer één komt." "De mensen die aan de mooie diners zitten, die gaan echt snel naar het stadion. Ze willen op tijd op hun plek zitten. Ze willen het voetbal zien", merkt Dennis te Kloese, de algemeen directeur van de club. "Dat traditionele voetbalgevoel vind ik mooi." Het gaat hard met Feyenoord sinds de 48-jarige Te Kloese er anderhalf jaar geleden aan zijn klus begon. "Wat er afgelopen weken is gebeurd in Rotterdam, is natuurlijk heel bijzonder", beseft Te Kloese, die zijn club voor de zestiende keer de landstitel zag pakken. Gewilde Slot Maar ook zonder kampioenschap en Champions League was er volgens de bestuurder voldoende draagvlak geweest om samen met trainer Arne Slot verder te bouwen aan Feyenoord. "Wij willen gewoon door." Het aanblijven van Slot werd niet in een gesprekje met zijn zaakwaarnemer bekrachtigd. Al maanden eerder spraken Te Kloese en Slot de intentie uit om hun succesvolle samenwerking de komende jaren voort te zetten. Te Kloese kon naar Tottenham Hotspur, net als Slot. En ook Chelsea sprak met de trainer. "Leuk dat mensen binnen de organisatie gewild zijn. Dat heeft met succes te maken."

Weer breekt nu een cruciale fase aan voor Feyenoord. Waarin spelers wellicht voor de hoofdprijs kunnen worden verkocht en er waardige vervangers moeten worden aangetrokken. Want de lat ligt weer wat hoger, met ook de vele miljoenen in het verschiet die in de Champions League te verdienen zijn. Technisch directeur Sinds het vertrek van Frank Arnesen in 2022 werkt Feyenoord zonder technisch directeur. Te Kloese en Slot zijn samen verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid en hebben dat, gezien de titel, uitstekend gedaan. Met de ervaring van vorig jaar gaat Te Kloese de komende transferperiode met vertrouwen tegemoet. "Toen waren er ook veel spelers die vertrokken, huurcontracten die afliepen. Af en toe proefde je wel het gevoel: dit gaat niet helemaal goed."

"Maar de omslag van vreemdelingenlegioen in een aanpassings- en overgangsjaar heeft uitgemond in een fantastisch resultaat", vervolgt Te Kloese. "We gaan nu kijken hoe we daar op een goede en correcte manier mee om kunnen gaan." Is hij niet bang dat het nu te goed gaat met Feyenoord? "Vaak is het zo dat als het hier heel goed gaat, het snel om kan slaan en het weer minder kan worden. Maar in mijn eerste jaar ging het ook al goed. We proberen vooral dicht bij onszelf te blijven." Doordat Feyenoord in tegenstelling tot Ajax en PSV al zekerheid heeft over de hoofdtrainer, lijken de Rotterdammers al een voorsprong te hebben op hun naaste rivalen.

Arne Slot en Dennis te Kloese op de Coolsingel met de landstitel - ANP