Geen zenuwen bij topfavoriet Nuggets: vliegende start in NBA-finals

"Dat is de schoonheid van dit team", zei Murray na afloop. "We hebben zo veel verschillende wapens, de tegenstander moet elke speler van ons strak dekken."

De Nuggets eindigden dit jaar bovenaan in de Western Conference en zijn torenhoog favoriet in de best-of-sevenserie tegen Miami, dat slechts zevende werd in de Eastern Conference. De vraag in de eerste wedstrijd was vooral of de Nuggets wel opgewassen waren tegen de spanning van de finale.

In de eerste wedstrijd in de NBA Finals uit de clubgeschiedenis hebben de basketballers van Denver Nuggets niet bepaald last van zenuwen gehad. De ploeg uit Colorado begon de strijd om het kampioenschap met een overtuigende 104-93 zege op Miami Heat.

Tegen Miami behielden de Nuggets hun ongeslagen status in thuiswedstrijden tijdens de play-offs. "Maar zij waren in de voorgaande rondes steeds begonnen met een overwinning", wist coach Michael Malone van de ploeg uit Denver.

"Dat was ook het laatste dat ik gezegd heb in de kleedkamer tegen de jongens. Miami won in Milwaukee, Miami won in New York en Miami won in Boston. Maar op ons veld mochten ze niet winnen."

Servische reus

Met Jokic in topvorm maken de Nuggets goede kans om het Noord-Amerikaanse basketbalkampioenschap voor het eerst te winnen. In zes van de laatste zeven wedstrijden was de 2.11 meter lange Servische reus goed voor een triple-double.

"Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Hoe we dat doen, dat maakt me eigenlijk niet uit", zei de vijfvoudig all-star.

Zondag staat de tweede wedstrijd op het programma, opnieuw in Denver.