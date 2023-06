Zelensky voelt zich gesteund op top Moldavië, Rutte wil snelle start F-16-trainingen

De Oekraïense president Zelensky heeft veel steun gekregen van andere landen bij overleg over mogelijke toekomstige F-16-leveringen aan zijn land. Dat zei hij op een persconferentie na afloop van een top met staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG) in Moldavië. Details over wat die steun precies inhoudt, gaf Zelensky niet. Premier Rutte, die ook op de top was, gaf wel wat nadere inkleuring. Zo zei hij dat Nederland samen met Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk zo snel mogelijk gaat beginnen met het trainen van Oekraïense piloten op F-16-gevechtsvliegtuigen. Hij vindt het "een essentiële stap om te zorgen dat Oekraïne zich kan verdedigen". "Oekraïne moet winnen", zei Rutte na de top tegen de NOS. "Maar het is ook ontzettend belangrijk dat we Oekraïne blijven steunen, ook als het wat minder gaat. Dat we dan niet minder, maar juist meer humanitaire hulp, financiële hulp maar vooral ook militaire hulp moeten geven." Straaljagercoalitie Rutte vertelde dat hij vandaag ook heeft gesproken met de leiders van landen die deel uitmaken van de fighter jet coalition voor Oekraïne, de landen die betrokken zijn bij de mogelijke toekomstige leveringen van F-16's aan Oekraïne. Hij heeft naar eigen zeggen andere landen op de top opgeroepen om zich bij dit samenwerkingsverband aan te sluiten. Een ander belangrijk punt dat besproken is, zijn volgens Rutte de Patriot-raketsystemen die Nederland met de VS en Duitsland heeft geleverd aan Oekraïne. "We hebben Patriots geleverd en die spelen een vitale rol bij het uit de lucht schieten van Russische raketten. Die Patriots zijn extreem succesvol en hebben al veel mensenlevens gered, maar de aantallen zijn beperkt en er moeten er meer komen." Hierom zegt Rutte dat hij samen met anderen achter de schermen druk uitoefent op "collega-landen binnen Europa, maar ook daarbuiten" om Patriot-systemen te gaan leveren aan Oekraïne. Met welke landen Rutte in gesprek is, wil hij nog niet zeggen. In de EPG wordt overlegd door zowel EU-lidstaten als landen die geen lid zijn van de EU. Het overlegorgaan kwam op 6 oktober vorig jaar voor het eerst bijeen.

EU-correspondent Kysia Hekster: "Het was de tweede keer dat zo veel Europese leiders bij elkaar waren in deze vorm. Het belangrijkste doel was de gezamenlijke boodschap aan Poetin dat Europa verenigd is en Oekraïne blijft steunen. Maar er was ook ruimte voor informele gesprekken tussen staatshoofden en regeringsleiders over actuele problemen, zoals de hoogopgelopen spanningen tussen Servië en Kosovo. Ook premier Rutte zei dat dit soort gesprekken waardevol is, en de Europese Politieke Gemeenschap daarmee meer dan alleen maar symbolisch is. De volgende bijeenkomst van deze nog jonge club is over vier maanden in Spanje, volgend jaar organiseert het Verenigd Koninkrijk een top. Hoe het daarna verder gaat, is nog niet duidelijk."