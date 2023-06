Experts: slopen kerncentrale Dodewaard kan eerder, wachten was geldkwestie

De voormalige kerncentrale in Dodewaard kan eerder gesloopt worden dan de afgesproken datum van 2045. Dat zeggen verschillende kernenergie-experts. De overheid houdt tot nu toe vast aan 2045, een datum die begin deze eeuw met de eigenaren werd overeengekomen, vooral vanwege geldredenen. Inmiddels is wettelijk vastgelegd dat kerncentrales zo snel mogelijk na sluiting gesloopt moeten worden. De kerncentrale aan de oever van de Waal sloot in 1997 de deuren. Na gesteggel tussen de overheid en de eigenaar van de centrale werd besloten dat de eigenaar nog tot 2045 de tijd kreeg om te ontmantelen. In die bijna vijftig jaar neemt de stralingsactiviteit af en zou de eigenaar geld kunnen sparen om de dure klus te klaren.

Geldkwestie "Het is vooral een geldkwestie", zegt kernfysicus en emeritus hoogleraar Wim Turkenburg. "Hoe langer je wacht, hoe minder radioactief het is en dan wordt het goedkoper om te ontmantelen. Tegelijkertijd betaal je in de tussentijd wel voor het onderhoud." Twee weken geleden bleek dat de eigenaar te weinig geld in kas heeft, ondanks ruim twintig jaar sparen. De overheid is nu in gesprek met de huidige aandeelhouders om de centrale over te nemen. De belastingbetaler draait dan op voor een groot deel van de kosten. Daarmee vervalt een belangrijk argument om te wachten: dat de eigenaar de tijd nodig had om te sparen. "Destijds had de eigenaar de keuze om te wachten", zegt Jan Boelens, directeur van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Covra), het staatsbedrijf dat in Nederland verantwoordelijk is voor het opslaan en verwerken van kernafval. "Tegenwoordig is die keuze er niet meer. Kerncentrales moeten nu na de sluiting zo spoedig mogelijk worden ontmanteld, dat staat nu in de wet."

Sinds 1969 in gebruik Dodewaard was de eerste kerncentrale van Nederland en werd in 1969 in gebruik genomen. Na de sluiting in 1997 zijn de splijtstoffen verwijderd en is een betonlaag van 2 meter gestort op de reactor. Sommige delen van het gebouw zijn nog radioactief geladen. Die zijn veilig ingesloten tot de radioactieve waarde genoeg is gedaald om de laatste bouwsels af te breken. Over de ontmanteling van de centrale, die in 2045 moet beginnen, wordt al jaren onderhandeld.

Een snelle ontmanteling heeft een paar voordelen. Ten eerste zijn er dan nog werknemers met kennis van zaken aanwezig. "Maar nu gekozen is om lang te wachten, is die kennis weliswaar handig bij de ontmanteling, maar niet essentieel", zegt Boelens. Wat nog wel een voordeel is: zekerheid. "Over zo'n lange periode stijgen lonen, er kunnen nieuwe regels komen of de afvoer van het kernafval wordt duurder. Met tijd neemt dit soort onzekerheid toe." Een onderzoek naar een eerdere sluiting zou volgens Boelens heel interessant zijn. Ook CDA-Kamerlid Henri Bontenbal voelt daar wel wat voor. "2045 is best ver weg. Als het veilig kan zou ik de ontmanteling graag eerder zien", zegt het Kamerlid dat namens de regeringspartij het kernenergiedossier volgt. "Dan kan je die locatie ook eerder weer ergens anders voor gebruiken, bijvoorbeeld voor een moderne kleine kerncentrale."

