Onderwijskoepels roepen Kamer op vrijwillige ouderbijdrage te schrappen

Verschillende ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties roepen de Tweede Kamer in een brief op om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen in het basisonderwijs. Ook pleiten ze voor gratis digitale leermiddelen zoals laptops en grafische rekenmachines. Onder de organisaties die de brief hebben ondertekend zijn de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), het LAKS, de VO-raad en de PO-Raad.

De vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage is een niet-verplichte financiële bijdrage die ouders jaarlijks kunnen doen aan de school van hun kind. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten buiten de lessen om. In 2021 is in de wet vastgelegd dat kinderen nooit buitengesloten mogen worden van activiteiten als hun ouders geen bijdrage hebben gedaan.